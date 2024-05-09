Греция раскритиковала повторное превращение Турцией византийской церкви в мечеть

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис раскритиковал превращение Турцией в мечеть византийской православной церкви Хора в Стамбуле, которая перед этим много десятилетий была музеем.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Фактическое решение о превращении средневековой церкви в мечеть приняли еще несколько лет назад, но ее окончательное открытие для верующих в таком статусе состоялось только в этот понедельник, 6 мая.

Хора уже была мечетью во времена Османской империи, но после секулярных реформ в середине ХХ века ее превратили в музей и открыли старинные фрески и мозаики, которые в османские времена были скрыты за штукатуркой.

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Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает шаг Турции "совершенно ненужным" и таким, что "оскорбляет богатую историю Константинополя как перекрестка культур".

Он сказал, что будет говорить об этом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару на следующей неделе.

"Функционирование монастыря Хора как мечети – это нехороший сигнал, ведь это объект культурного наследия. Если мы хотим иметь хорошие отношения, мы должны уважать общие ценности", – отметила со своей стороны президент Греции Екатерина Сакелларопулу.

После того, как Эрдоган в понедельник торжественно открыл храм в статусе мечети, МИД Греции отметил, что это "меняет и оскорбляет характер памятника как объекта мирового наследия ЮНЕСКО, принадлежащего всему человечеству".

Напомним, в 2020 году Турция повторно превратила в мечеть также главный храм византийского Константинополя, собор Святой Софии.

"ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье "Второе убийство Византии".