Польща, Фінляндія і країни Балтії домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії

Керівники митних служб Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії під час зустрічі у Вільнюсі 9 травня підписали угоду про застосування єдиних заходів контролю для виконання санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба литовської митниці.

Митні органи п'яти країн-підписантів посилять контроль за товарами, що підпадають під експортні заборони та обмеження, і застосовуватимуть спільні заходи – наприклад вимогу надання документа від виробника для товарів, що експортуються або реекспортуються.

Митники також вимагатимуть інші документи, які виключають можливість потрапляння товарів до Росії або інші шляхи обходу санкцій, запевняють у литовському відомстві.

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"Статистика показує, що експорт з Литви до країн Центральної Азії знижується з середини 2023 року. Це підтверджує, що заходи, вжиті литовською митницею для запобігання обходу санкцій, є ефективними", – сказав генеральний директор Митного департаменту при Міністерстві фінансів Литви Даріус Живонас.

У січні цього року керівники митних служб Литви, Латвії та Естонії вже схвалили угоду про єдині заходи контролю за санкціями. Сьогодні ця регіональна угода була розширена.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу.