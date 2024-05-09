Польша, Финляндия и страны Балтии договорились о едином применении санкций ЕС против России

Руководители таможенных служб Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии во время встречи в Вильнюсе 9 мая подписали соглашение о применении единых мер контроля для выполнения санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба литовской таможни.

Таможенные органы пяти стран-подписантов усилят контроль за товарами, подпадающими под экспортные запреты и ограничения, и будут применять совместные меры – например требование предоставления документа от производителя для товаров, которые экспортируются или реэкспортируются.

Таможенники также будут требовать другие документы, которые исключают возможность попадания товаров в Россию или другие пути обхода санкций, уверяют в литовском ведомстве.

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"Статистика показывает, что экспорт из Литвы в страны Центральной Азии снижается с середины 2023 года. Это подтверждает, что меры, принятые литовской таможней для предотвращения обхода санкций, являются эффективными", – сказал генеральный директор Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы Дариус Живонас.

В январе этого года руководители таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии уже одобрили соглашение о единых мерах контроля за санкциями. Сегодня это региональное соглашение было расширено.

Недавно СМИ сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт российского сжиженного природного газа.