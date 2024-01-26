Митниці країн Балтії підтвердили єдине застосування санкцій ЄС проти Росії

Керівники митних служб Естонії, Латвії та Литви затвердили Угоду про застосування єдиних заходів контролю за виконанням санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сповістила литовська Митна служба.

Угода про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії, підписана очільниками митних відомста країн Балтії, підтверджує попередні домовленості лідерів цих трьох країн, ухвалені в грудні 2023 року.

Відповідно до неї, митні органи Естонії, Латвії та Литви посилять контроль за товарами, що підпадають під експортні обмеження, які експортуються до третіх країн через або транзитом через Росію та Білорусь.

Вони спільно зобов'язуються вживати додаткових заходів перевірки цих товарів. Зокрема митниці країн Балтії вимагатимуть додаткових документів щодо транзиту або кінцевого використання товарів, додаткових декларацій виробників та експортерів, щоб зменшити ризик обходу санкцій.

Агентство Bloomberg минулого тижня повідомляло, що у Євросоюзі вже почалися перемовини про наступний пакет санкцій проти Росії.

Як повідомлялось, Польща і держави Балтії підготували пропозиції нових санкцій Євросоюзу проти Росії, що включає, серед іншого, відмову від російського скрапленого природного газу та алюмінію.