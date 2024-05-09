Глава Міноборони Латвії: Коаліція дронів на підтримку України може бути розширена

У Латвії допускають, що коаліція дронів для України може продовжити розширюватися і в майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, якого цитує Delfi.

Латвія очолює коаліцію разом із Великою Британією, вона вже зібрала понад 500 мільйонів євро, щоб пожертвувати їх на дрони. Партії безпілотників уже вирушили в Україну, плануються й інші поставки.

Спрудс підкреслив, що наразі в коаліції беруть участь 14 країн, і переговори з іншими країнами тривають.

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"Рухаємося в міжнародному напрямку із залученням інших держав, оскільки це означає додаткові ресурси. Однак також важливо, щоб структура добре управлялася, щоб усі були "на одній хвилі", – заявив міністр оборони, зазначивши, що розвиток коаліції є безперервним.

Цього року на коаліцію дронів Латвія виділила щонайменше 10 мільйонів євро на безпілотники латвійського виробництва.

Раніше уряд Швеції доручив Збройним силам країни здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.

Як зазначили в уряді, 18 мільйонів євро буде надано трьом коаліціям сил і засобів в рамках контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а 10 мільйонів євро – фонду НАТО для України.

У середині квітня стало відомо, що уряд Латвії ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників Україні в межах "коаліції дронів".