Глава Минобороны Латвии: Коалиция дронов в поддержку Украины может быть расширена

В Латвии допускают, что коалиция дронов для Украины может продолжить расширяться и в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, которого цитирует Delfi.

Латвия возглавляет коалицию вместе с Великобританией, она уже собрала более 500 миллионов евро, чтобы пожертвовать их на дроны. Партии беспилотников уже отправились в Украину, планируются и другие поставки.

Спрудс подчеркнул, что сейчас в коалиции участвуют 14 стран, и переговоры с другими странами продолжаются.

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"Двигаемся в международном направлении с привлечением других государств, поскольку это означает дополнительные ресурсы. Однако также важно, чтобы структура хорошо управлялась, чтобы все были "на одной волне", – заявил министр обороны, отметив, что развитие коалиции является непрерывным.

В этом году на коалицию дронов Латвия выделила не менее 10 миллионов евро на беспилотники латвийского производства.

Ранее правительство Швеции поручило Вооруженным силам страны осуществить выплаты на общую сумму 28 млн евро на поддержку обороноспособности Украины.

Как отметили в правительстве, 18 миллионов евро будет предоставлено трем коалициям сил и средств в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а 10 миллионов евро – фонду НАТО для Украины.

В середине апреля стало известно, что правительство Латвии приняло решение об отправке первой партии беспилотников Украине в рамках "коалиции дронов".