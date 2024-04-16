Латвія відправить Україні першу партію безпілотників в межах "коаліції дронів"

Уряд Латвії на засіданні у вівторок ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників в межах "коаліції дронів", яку ініціювала країна.

Про це заявила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, яку цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Якщо до цього відправлення дронів Латвією здійснювалося на громадські пожертви, то сьогоднішнім рішенням уряду відправляється перша велика партія.

Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що це перший важливий внесок Латвії в цю коаліцію.

У закупівлях задіяна місцева індустрія, і це означає, що коаліція дронів активно набирає обертів для підтримки України.

Дрони для України вирізняються високою якістю і пройшли перевірки, додав міністр.

Латвія виділятиме на розвиток коаліції дронів щонайменше 10 млн євро на рік. Амбіція країн, що входять до коаліції, – забезпечити мільйон дронів для потреб України.

Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України.

У січні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.