Чоловіку й жінці, які помахали свастикою в Чехії, загрожує до п'яти років ув'язнення

Чеська поліція 9 травня повідомила про підозру чоловікові та жінці, які розмахували прапором зі свастикою на акції у місті Пльзен минулої неділі, через що обом загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це речниця поліції Чехії Міхаела Райндлова повідомила агентству ČTK, пише "Європейська правда".

Інцидент стався 5 травня під час руху так званої Конвою свободи (Convoy of Liberty) у місті Пльзень. На відео, яке поширили в соцмережах, було видно ваговоз армії США, з кабіни якого хтось розмахував прапором зі свастикою.

До вечора неділі поліція встановила особу чоловіка й жінки, які сиділи в машині.

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V Plzni je pry nejaka prehlidka pic.twitter.com/i5UubTHsUU — Kávovar (@Anihil0nihil) May 5, 2024

"Ми ретельно розслідували всю подію і оголосили двом людям підозру у створенні, підтримці та просуванні руху, спрямованого на придушення прав і свобод людини, а також у масових заворушеннях, скоєних у формі співучасті", – сказала речниця поліції Чехії.

Райндлова уточнила, що справу передали до прокуратури, яка може призначити додаткове розслідування або ж скерувати справу до суду. Чоловік і жінка наразі мають статус підозрюваних, їм не висунуто жодних звинувачень.

Конвой свободи налічував понад 300 історичних американських військових транспортних засобів, у яких провезли нащадків американських і бельгійських ветеранів, які звільняли місто в травні 1945 року.

Нагадаємо, минулого року у парламенті Швейцарії зробили перший крок для заборони використання расистських символів, які виправдовують насильницьку або екстремістську поведінку.