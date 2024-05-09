Мужчине и женщине, которые помахали свастикой в Чехии, грозит до пяти лет заключения

Чешская полиция 9 мая сообщила о подозрении мужчине и женщине, которые размахивали флагом со свастикой на акции в городе Пльзен в минувшее воскресенье, из-за чего обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом пресс-секретарь полиции Чехии Михаэла Райндлова сообщила агентству ČTK, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 5 мая во время движения так называемого Конвоя свободы (Convoy of Liberty) в городе Пльзень. На видео, которое распространили в соцсетях, было видно грузовик армии США, из кабины которого кто-то размахивал флагом со свастикой.

К вечеру воскресенья полиция установила личности мужчины и женщины, которые сидели в машине.

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V Plzni je pry nejaka prehlidka pic.twitter.com/i5UubTHsUU — Kávovar (@Anihil0nihil) May 5, 2024

"Мы тщательно расследовали все событие и объявили двум людям подозрение в создании, поддержке и продвижении движения, направленного на подавление прав и свобод человека, а также в массовых беспорядках, совершенных в форме соучастия", – сказала пресс-секретарь полиции Чехии.

Райндлова уточнила, что дело передали в прокуратуру, которая может назначить дополнительное расследование или же направить дело в суд. Мужчина и женщина пока имеют статус подозреваемых, им не предъявлено никаких обвинений.

Конвой свободы насчитывал более 300 исторических американских военных транспортных средств, в которых провезли потомков американских и бельгийских ветеранов, которые освобождали город в мае 1945 года.

Напомним, в прошлом году в парламенте Швейцарии сделали первый шаг для запрета использования расистских символов, которые оправдывают насильственное или экстремистское поведение.