У парламенті Швейцарії попередньо підтримали заборону расистських символів

Рада кантонів Швейцарії – верхня палата парламенту – в середу підтримала заборону використання расистських символів, які виправдовують насильницьку або екстремістську поведінку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За ініціативу, яка криміналізує мову, жести й символіку (як-то прапори), що розпалюють ненависть або посилаються на нацизм, проголосували 23 члени верхньої палати парламенту Швейцарії проти 16, які висловились негативно.

Ініціатива, яка тепер передається на розгляд Національної ради Швейцарії (нижньої палати парламенту), ще має бути уточнена – зокрема в частині, якою мірою буде обмежуватись демонстрація символіки й чим мають керуватись судді, розглядаючи справи про порушення закону.

"У нашому суспільстві немає місця для символів, які приносять вибачення за насильство", – заявила федеральна міністерка юстиції і поліції Швейцарії Елізабет Бауме-Шнайдер під час парламентських слухань у середу.

Вона визнала, що повну заборону демонстрації нацистської та екстремістської символіки важко уявити, оскільки вона може бути складовою освітніх чи просвітницьких заходів.

У разі ухвалення закону Швейцарія стане однією з кількох європейських держав, де на законодавчому рівні існує заборона на розпалювання ненависті.

Наразі у країні носіння і публічна демонстрація нацистської символіки не заборонені, якщо вони не супроводжуються повідомленнями, що пропагують расистську або антисемітську ідеологію. Цю лазівку в законодавстві активно використовують неонацистські групи й ті, хто заробляє на продажі товарів із символікою Третього Райху.

Минулого тижня, нагадаємо, парламент Австрії посилив закон про заборону нацистської символіки, розширивши сферу його дії і посиливши покарання за демонстрацію і поширення будь-якої забороненої символіки з метою протидії зростанню антисемітизму і екстремізму.