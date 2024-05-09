CNN: Західна розвідка прогнозує посилення атак Росії на Україну в найближчі тижні

Західна розвідка вважає, що Росія найближчим часом посилить повітряні й наземні атаки на Україну, щоб скористатися часом, який знадобиться для того, щоб Київ отримав достатньо зброї та боєприпасів з нещодавно ухваленого пакета військової допомоги США.

Про це телеканалу CNN повідомили три посадовці, обізнані з розвідувальними даними, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників CNN, між затвердженням фінансування на допомогу Україні та надходженням більшої її частини, яка суттєво змінить ситуацію на фронті, мине певний час, який Росія намагатиметься використати у своїх інтересах.

Вони визнають, що місяці із затримкою допомоги США призвели до реальних втрат для українських сил на полі бою – як територій, так і людей.

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Як пише CNN, західні та українські посадовці вважають, що найближча загроза посилення атак пов'язана з планами Росії здійснити масштабний наступ "на початку літа". У цьому контексті вони згадують продовження Росією часткової мобілізації.

Один із військових посадовців США, оцінюючи перспективи України протягом найближчих тижнів навіть із урахуванням військової допомоги, сказав CNN: "У найкращому випадку – утримувати лінію фронту".

Протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому східному фронту, просуваючись до трьох ключових точок: військового вузла Покровська на захід від Авдіївки; стратегічних висот міста Часів Яр поблизу Бахмута і Курахового на південному сході.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.