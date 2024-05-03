ЗМІ: США вважають малоймовірним обвал оборони України найближчим часом

Остання конфіденційна оцінка американських військових свідчить, що російські сили продовжать просування в Україні в найближчі дні, але розгром українських сил вважається малоймовірним.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі The New York Times, який ґрунтується на свідченнях понад десятка посадовців зі США та Європи.

Оцінка, яку NYT переповів американський посадовець, свідчить, що Росія продовжуватиме "здобувати незначні успіхи на сході та південному сході до 9 травня", яке для Москви має символічне значення.

Однак, за словами високопосадовця, висновок аналізу військових США полягає в тому, що "українські військові не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, незважаючи на гостру нестачу боєприпасів".

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Інші співрозмовники NYT не вірять, що Росія має достатньо сил, щоб здійснити серйозний наступ до 9 травня: "Це вимагало б значного нарощування сил, чого американські посадовці що не бачать".

Але стабілізувати лінію фронту завдяки новій військовій допомозі від західних союзників Україна зможе в найкращому разі влітку, а в найгіршому – до кінця року, йдеться в матеріалі.

Напередодні директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс сказала, що Росія буде вдаватись до агресивної тактики ведення війни в Україні з огляду на те, що внутрішні і міжнародні події розвиваються на його користь.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.