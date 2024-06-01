Зеленський вважає, що тиск інших союзників може змінити позицію США щодо України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання про запрошення України до НАТО варто піднімати у розмовах з США іншим країнам, які підтримують цей крок, щоб наближати його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський зазначив, що аргументи від тих країн, які вже виступають за запрошення України до членства, допомогли би швидше переконати США.

"Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються – вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що "США бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну" – так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО", – зазначив він.

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Зеленський провів паралелі між цією темою і дискусією про інші складні для союзників рішення, як то удари по території Росії західною зброєю, на які США врешті дали згоду.

"Спочатку треба було подивитись, що захоплена частина Харкова (Харківської області – Ред.), а потім вже дати дозвіл бити по скупченню їхніх військ уздовж кордонів. Треба в нас більше вірити", – додав він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити "прокладання мосту" до членства України в Альянсі.

Перед тим посол США при НАТО заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу.