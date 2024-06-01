Зеленский считает, что влияние других союзников может переубедить США по поводу Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о приглашении Украины в НАТО стоит поднимать в разговорах с США другим странам, которые поддерживают этот шаг, чтобы приближать его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

Зеленский отметил, что аргументы от тех стран, которые уже выступают за приглашение Украины к членству в Североатлантическом альянсе, помогли бы скорее убедить США.

"Великобритания поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются – они боятся какой-то эскалации. Но здесь нельзя сказать, что "США боятся эскалации, а все остальные страны поддерживают Украину" – так нельзя подходить к вопросу. Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопрос НАТО", – отметил он.

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Зеленский провел параллели между этой темой и дискуссией о других сложных для союзников решениях, как удары по территории России западным оружием, на которые США в конце концов дали согласие.

"Сначала надо было посмотреть, что захвачена часть Харькова (Харьковской области – Ред.), а потом уже дать разрешение бить по скоплению их войск вдоль границ. Надо в нас больше верить", – добавил президент.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить "прокладывание моста" к членству Украины в Альянсе.

Перед тем посол США при НАТО заявила, что на встрече лидеров в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу.