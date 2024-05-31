Блінкен: Саміт НАТО прокладе міст до членства України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити прокладання "мосту" до членства України в Альянсі.

Про це Блінкен сказав 31 травня на пресконференції у Празі на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, повідомляє "Європейська правда".

У вступному слові держсекретар США зауважив, що "на саміті НАТО ми забезпечимо, щоби був прокладений міст до членства України".

Згодом він повторив цю тезу у відповіді на запитання, які реальні кроки саміт може запропонувати Україні, аби зменшити її розчарування через відсутність планів у НАТО надати запрошення в Альянс.

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"Як союзники погодились у Вільнюсі минулого саміту, Україна стане членом НАТО. Наша мета зараз – прокласти міст, аби наблизити Україну (до НАТО), а згодом і (привести) у НАТО", – сказав Блінкен.

Він зазначив, що на саміті буде ухвалений "сильний пакет підтримки України".

"Пакет, який зміцнить співпрацю НАТО і підтримку України, який просуватиме інтеграцію України до НАТО, (будуть) відчутні кроки, які посилять роль НАТО у допомозі Україні побудувати сили, щоб у майбутньому вона могла стримувати (агресора) і оборонятись від агресії", – зауважив держсекретар США.

Він згадав про двосторонні угоди, які Україна укладає з союзниками, і зазначив, що Київ буде належним чином забезпечений ресурсами, щоб продовжити оборонятись.

"Це процес, і ми просуваємось дуже методично, у спосіб, що приносить практичні переваги для України, включно із просуванням до її членства у НАТО дуже зрозумілими та практичними шляхами", – сказав Блінкен.

Напередодні посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.

В уряді України заявили, що у рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України.