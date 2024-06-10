Розвідка Британії: Рекрутинг РФ в Африці натякає на нестачу в'язнів для мобілізації

Британська розвідка вбачає у звістках про спроби Росії заманювати на війну проти України громадян країн Африки ознаку того, що Москва вже відчуває нестачу мобілізаційного ресурсу серед в’язнів – категорії, на яку раніше робили основну ставку, щоб зменшити суспільне невдоволення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 10 червня.

Британська розвідка згадує повідомлення українського ГУР про те, що Росія посилює спроби вербувати на війну проти України громадян африканських країн, зокрема Руанди, Бурунді, Конго, Уганди, обіцяючи щомісячну винагороду у розмірі 2000-2200 доларів та перспективу отримання громадянства РФ.

Британські аналітики припускають, що ця кампанія відображає спроби Росії активно заміщувати значні втрати у живій силі і підтримувати наступальні дії одразу на багатьох напрямках.

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"Зважаючи на те, що пік вербування зі скінченного ресурсу ув’язнених, ймовірно, минув, Росія розширює рекрутинг на країни Глобального Півдня, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині самої Росії. Окрім того, що вона була внутрішньо непопулярним кроком для Путіна та російського уряду, попередня мобілізація спричинила рекордну нестачу робочої сили та втечу з країни досвідчених фахівців, як медики та спеціалісти ІТ-сфери", – зазначають в огляді.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка оцінила нові заходи РФ у спробі захистити Кримський міст.

Британські аналітики припускають, що удари України по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили їм логістику, зокрема військового призначення.