Разведка Британии: Рекрутинг РФ в Африке намекает на нехватку заключенных для мобилизации

Британская разведка видит в новостях о попытках России заманивать на войну против Украины граждан стран Африки признак того, что Москва уже испытывает недостаток мобилизационного ресурса среди заключенных – категории, на которую ранее делали основную ставку, чтобы уменьшить общественное недовольство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 10 июня.

Британская разведка вспоминает сообщения украинского ГУР о том, что Россия усиливает попытки вербовать на войну против Украины граждан африканских стран, в частности Руанды, Бурунди, Конго, Уганды, обещая ежемесячное вознаграждение в размере 2000-2200 долларов и перспективу получения гражданства РФ.

Британские аналитики предполагают, что эта кампания отражает попытки России активно замещать значительные потери в живой силе и поддерживать наступательные действия сразу на многих направлениях.

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"Несмотря на то, что пик вербовки из конечного ресурса заключенных, вероятно, прошел, Россия расширяет рекрутинг на страны Глобального Юга, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой РФ. Кроме того, что она была внутренне непопулярным шагом для Путина и российского правительства, предыдущая мобилизация вызвала рекордную нехватку рабочей силы и бегство из страны опытных специалистов, таких как медики и специалисты IТ-сферы", – отмечают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка оценила новые меры РФ в попытке защитить Крымский мост.

Британские аналитики предполагают, что удары Украины по паромной переправе россиян в оккупированном Крыму возле Керчи серьезно усложнили им логистику, в частности военного назначения.