Президентка Європарламенту переобралась на рідній Мальті з рекордним результатом

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола переобралась до цього органу на виборах на Мальті, отримавши найбільше голосів в історії євровиборів у цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.

Метсола, яка обиралась до Європарламенту від Націоналістичної партії Мальти, отримала понад 87 тисяч голосів, побивши попередній рекорд Саймона Бусуттіла у 2009 році – тоді він отримав євромандат із майже 69 тисячами голосів.

Переобрання голови Європарламенту не стало несподіванкою, позаяк вона була беззаперечною лідеркою протягом усієї кампанії на Мальті.

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Роберта Метсола працює в парламентському органі ЄС із 2013 року після перемоги на проміжних виборах, коли звільнився мандат уже згаданого Бусуттіла. Наразі невідомо, чи зможе вона обійняти посаду голови Європарламенту вдруге.

Загалом на Мальту припадає шість місць у Європейському парламенті, які за попередніми даними порівну поділили між собою Націоналістична та Лейбористська партії.

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