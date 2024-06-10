Президент Чехії: Цінності ЄС не зміняться після цих євровиборів
Президент Чехії Петр Павел прокоментував результати виборів до Європарламенту, де праві партії усі разом, імовірно, матимуть математичну більшість.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у X (Twitter).
За його словами, не можна не ігнорувати зростання підтримки "екстремістів" у ЄС. Тому він закликав взяти до уваги ці голоси й подумати, чому це відбувається.
"Втім, я вважаю, що основна ціннісна орієнтація Євросоюзу на безпеку чи демократію не зміниться після цих виборів", – зазначив Павел.
Він привітав обраних до Європарламенту депутатів та подякував усім виборцям, які прийшли на вибори, вказавши, що явка склала 36%, що є найвищим показником з моменту вступу Чехії до ЄС.
"Попри це, ми все ще перебуваємо в хвості середнього показника явки в межах Євросоюзу", – зауважив Павел.
Нагадаємо, що партія колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша виявилась переможцем виборів до Європарламенту у країні, отримавши понад 26% голосів.
Загалом 10 із 14 чеських євродепутатів, які вже є у Європарламенті, змогли переобратися.
В цілому ж результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.
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