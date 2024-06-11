У ЄС підтвердили право на притулок для біженок, які підтримують гендерну рівність

Суд Європейського Союзу підтвердив, що біженки з третіх країн, які дотримуються принципу гендерної рівності, можуть вважатися такими, що заслуговують на отримання статусу притулку на території ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда", в розпорядженні якої опинилось відповідне рішення суду.

Суд Євросоюзу розглядав справу двох дівчат із Іраку, які прибули до Нідерландів у 2015 році та безуспішно намагались отримати притулок. Вони посилались на те, що в разі повернення додому не матимуть рівних із чоловіками прав і можуть зазнати переслідування за "ідентичність, яку сформували в Нідерландах".

Нідерландська влада відхилила клопотання іракських підліток, а тамтешній суд скерував справу до Суду ЄС для тлумачення директиви про умови надання статусу біженця.

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Європейський суд постановив, що в разі тривалого перебування в ЄС жінки, які просять про отримання притулку на підставі можливого переслідування на батьківщині, можуть бути віднесені до "особливої соціальної групи", що є однією з підстав надання такого притулку.

У рішенні також вказано, що як чинник може враховуватись тривале перебування заявниць у державі-члені ЄС, "особливо якщо воно збігається з періодом, протягом якого неповнолітній заявник сформував свою ідентичність".

Відповідно до європейських та міжнародних норм про притулок і міжнародний захист, мігранти, які шукають статус біженця, повинні довести, що існують обґрунтовані побоювання їхнього переслідування в країні походження.

Таке переслідування обмежується ознаками раси, національності, релігійних чи політичних переконань або особливої соціальної групи.

Заяви про надання притулку в ЄС розглядаються на національному рівні, але апеляції можуть доходити аж до Суду Євросоюзу.

Минулого року Суд Європейського Союзу постановив, що Угорщина нехтує законами ЄС і порушує права мігрантів, змушуючи їх починати процес отримання притулку в угорських посольствах в Сербії та Україні.