Рада ЄС остаточно ухвалила історичну міграційну реформу

14 травня Рада ЄС ухвалила історичну реформу європейської системи притулку та міграції.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Реформа встановлює набір правил, які допоможуть впорядкувати прибуття мігрантів, створити ефективні та уніфіковані процедури та забезпечити справедливий розподіл тягаря між державами-членами.

"Пакт про притулок і міграцію забезпечить більш справедливу і сильну міграційну систему, яка принесе конкретні результати на місцях. Ці нові правила зроблять європейську систему притулку більш ефективною і посилять солідарність між державами-членами.

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Європейський Союз також продовжить тісну співпрацю з третіми країнами для усунення першопричин нелегальної міграції. Тільки разом ми можемо знайти відповіді на глобальний міграційний виклик", – заявила Ніколь де Мур, державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції.

Рада ЄС ухвалила загалом 10 законодавчих актів, які реформують всю європейську систему надання притулку та управління міграцією.

Регламент про перевірку дозволить національним органам влади направляти нелегальних мігрантів та шукачів притулку на зовнішньому кордоні на відповідну процедуру, а також гарантуватиме, що ідентифікація, перевірка безпеки та вразливості, а також оцінка стану здоров'я здійснюватимуться за єдиним принципом.

Нові правила щодо оновленої бази даних Eurodac дозволять збирати більш точні та повні дані (в тому числі біометричні) про різні категорії мігрантів, включаючи заявників на отримання міжнародного захисту та осіб, які нелегально прибувають до ЄС. Це допоможе формувати політику та посилить контроль за нелегальною міграцією та несанкціонованими пересуваннями.

Регламент про процедуру надання притулку впорядковує європейську процедуру надання притулку та запроваджує обов'язкову прикордонну процедуру у чітко визначених випадках.

Регламент про прикордонну процедуру повернення стосується повернення осіб, чиї заяви в рамках цієї прикордонної процедури були відхилені.

Регламент про притулок та управління міграцією визначає, яка держава-член відповідає за розгляд заяв про надання міжнародного захисту, і вперше запроваджує справедливий розподіл відповідальності між державами-членами. Завдяки кризовому регламенту ЄС буде краще підготовлений до розгляду заяв про надання притулку у виняткових обставинах.

Кваліфікаційний регламент та директива про умови прийому встановлюють єдині правила щодо критеріїв надання міжнародного захисту та стандартів прийому шукачів притулку. Це також має сприяти зменшенню вторинних переміщень між країнами-членами ЄС.

Нарешті, регламент про переселення стосується легальних і безпечних шляхів до ЄС, встановлюючи загальні правила переселення і гуманітарного прийому.

Тепер країни-члени ЄС матимуть два роки, щоб впровадити прийняті сьогодні закони на практиці. Європейська комісія незабаром представить спільний план імплементації, щоб допомогти державам-членам у цьому процесі.

Нагадаємо, 10 квітня Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС, що покликана зробити прийом мігрантів більш впорядкованим та ефективним.

За 2023 рік до ЄС прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.