В ЕС подтвердили право на убежище для беженок, поддерживающих гендерное равенство
Суд Европейского Союза подтвердил, что беженки из третьих стран, которые придерживаются принципа гендерного равенства, могут считаться заслуживающими получения статуса убежища на территории ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой оказалось соответствующее решение суда.
Суд Евросоюза рассматривал дело двух девушек из Ирака, которые прибыли в Нидерланды в 2015 году и безуспешно пытались получить убежище. Они ссылались на то, что в случае возвращения домой не будут иметь равных с мужчинами прав и могут подвергнуться преследованию за "идентичность, которую сформировали в Нидерландах".
Нидерландские власти отклонили ходатайство иракских подростков, а местный суд направил дело в Суд ЕС для толкования директивы об условиях предоставления статуса беженца.
Европейский суд постановил, что в случае длительного пребывания в ЕС женщины, которые просят о получении убежища на основании возможного преследования на родине, могут быть отнесены к "особой социальной группе", что является одним из оснований предоставления такого убежища.
В решении также указано, что в качестве фактора может учитываться длительное пребывание заявительниц в государстве-члене ЕС, "особенно если оно совпадает с периодом, в течение которого несовершеннолетний заявитель сформировал свою идентичность".
В соответствии с европейскими и международными нормами об убежище и международной защите, мигранты, ищущие статус беженца, должны доказать, что существуют обоснованные опасения их преследования в стране происхождения.
Такое преследование ограничивается признаками расы, национальности, религиозных или политических убеждений или особой социальной группы.
Заявления о предоставлении убежища в ЕС рассматриваются на национальном уровне, но апелляции могут доходить вплоть до Суда Евросоюза.
В прошлом году Суд Европейского Союза постановил, что Венгрия пренебрегает законами ЕС и нарушает права мигрантов, заставляя их начинать процесс получения убежища в венгерских посольствах в Сербии и Украине.