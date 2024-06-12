Партія лідера угорської опозиції обговорить приєднання до провідної групи Європарламенту
Манфред Вебер, очільник Європейської народної партії – найбільшої політичної групи Європейського парламенту – проведе переговори з Петером Мадяром, лідером новоспеченої угорської опозиційної партії TISZA, яка стала одним із тріумфаторів євровиборів.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив сам Мадяр у Facebook.
За словами угорського опозиціонера, Вебер приїде до Будапешта у п’ятницю, 14 червня.
"Ми обговоримо з паном президентом приєднання семи обраних депутатів Європарламенту від партії TISZA до групи ЄНП", – написав Мадяр, який сам обіймає посаду віцеголови партії.
Політик додав, що переважна більшість членів Європейської народної партії підтримує вступ семи угорських євродепутатів до групи.
Минулого тижня Вебер заявив, що ЄНП готова розглянути можливість приєднання TISZA до своєї групи в Європарламенті. Відповідну заявку угорська партія подала напередодні.
Тепер, за процедурою, заявку має розглянути керівництво ЄНП, після чого рішення про приєднання ухвалюється простою більшістю її учасників.
Як повідомлялось, партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" показала найгірший результат в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці Петера Мадяра.
Більше про результати угорських євровиборів читайте у статті: Провал чи перемога Орбана?
А про те, хто такий Петер Мадяр, – у статті: Альтернатива для Угорщини.