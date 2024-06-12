Партія лідера угорської опозиції обговорить приєднання до провідної групи Європарламенту

Манфред Вебер, очільник Європейської народної партії – найбільшої політичної групи Європейського парламенту – проведе переговори з Петером Мадяром, лідером новоспеченої угорської опозиційної партії TISZA, яка стала одним із тріумфаторів євровиборів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив сам Мадяр у Facebook.

За словами угорського опозиціонера, Вебер приїде до Будапешта у п’ятницю, 14 червня.

"Ми обговоримо з паном президентом приєднання семи обраних депутатів Європарламенту від партії TISZA до групи ЄНП", – написав Мадяр, який сам обіймає посаду віцеголови партії.

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Політик додав, що переважна більшість членів Європейської народної партії підтримує вступ семи угорських євродепутатів до групи.

Минулого тижня Вебер заявив, що ЄНП готова розглянути можливість приєднання TISZA до своєї групи в Європарламенті. Відповідну заявку угорська партія подала напередодні.

Тепер, за процедурою, заявку має розглянути керівництво ЄНП, після чого рішення про приєднання ухвалюється простою більшістю її учасників.

Як повідомлялось, партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" показала найгірший результат в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці Петера Мадяра.

Більше про результати угорських євровиборів читайте у статті: Провал чи перемога Орбана?

А про те, хто такий Петер Мадяр, – у статті: Альтернатива для Угорщини.