Партия лидера венгерской оппозиции обсудит присоединение к ведущей группе Европарламента

Манфред Вебер, глава Европейской народной партии – крупнейшей политической группы Европейского парламента – проведет переговоры с Петером Мадяром, лидером новоиспеченной венгерской оппозиционной партии TISZA, которая стала одним из триумфаторов евровыборов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил сам Мадяр в Facebook.

По словам венгерского оппозиционера, Вебер приедет в Будапешт в пятницу, 14 июня.

"Мы обсудим с господином президентом присоединение семи избранных депутатов Европарламента от партии TISZA к группе ЕНП", – написал Мадяр, который сам занимает должность вице-председателя партии.

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Политик добавил, что подавляющее большинство членов Европейской народной партии поддерживает вступление семи венгерских евродепутатов в группу.

На прошлой неделе Вебер заявил, что ЕНП готова рассмотреть возможность присоединения TISZA к своей группе в Европарламенте. Соответствующую заявку венгерская партия подала накануне.

Теперь, согласно процедуре, заявку должно рассмотреть руководство ЕНП, после чего решение о присоединении принимается простым большинством ее участников.

Как сообщалось, партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" показала худший результат в истории на выборах в Европарламент на фоне появления в венгерской политике Петера Мадяра.

Больше о результатах венгерских евровыборов читайте в статье: Провал или победа Орбана?

А о том, кто такой Петер Мадяр, – в статье: Альтернатива для Венгрии.