Чи стали результати виборів до Європарламенту поразкою Орбана

Європейські та світові медіа рясніють заголовками про сенсацію на виборах до Європейського парламенту в Угорщині, яка може обернутися втратою влади для прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Це правда, але її дуже важливо прояснити, аби не сприймати все, що сталося, буквально і не потрапити в пастку (не)бажаних очікувань, попереджає директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський в статті Провал чи перемога Орбана? Три висновки про результати виборів в Угорщині. Далі – стислий її виклад.

Насправді прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і виграв ці вибори (причому і європейські, і місцеві), і водночас програв їх.

Він виграв їх кількісно, тобто за кількістю здобутих голосів, але програв за якістю – тобто з точки зору репутації та зміни політичного ландшафту.

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44% – це найнижчий результат "Фідес" в історії участі у виборах до Європарламенту.

Однак, якщо поглянути на кількість голосів, які отримав "Фідес", а це відповідно 2 мільйони 15 тисяч голосів, то виявиться, що цей результат є найкращим результатом "Фідес" в історії виборів до Європейського парламенту.

Усе через рекордну явку – понад 59%, а це 4,5 мільйона виборців з 7,8 мільйона зареєстрованих.

Ці вибори показали, що у партії "Фідес" і Віктора Орбана є альтернатива. Принаймні, станом на зараз.

Власне, ключове фіаско "Фідес" на цих виборах полягає у тому, що майже 30%, а це понад 1,3 мільйона виборців, проголосували за партію TISZA ("Тиса") на чолі з Петером Мадяром, про яких до 10 лютого цього року ніхто нічого в Угорщині не знав, окрім обмеженого кола осіб.

Жодна політична сила Угорщини не показувала такий результат ні на парламентських, ні на європейських виборах після того, як "Фідес" повернувся до влади 2010 року і безперервно керує країною.

Петер Мадяр – це класичний "чорний лебідь".

Є певна ілюзія, що Петер Мадяр як правий консервативний політик і людина з системи "Фідес", відхоплює саме електорат Орбана, який у ньому розчарувався.

Насправді поки цього не видно. Ба більше, ми маємо парадокс, коли начебто правий політик перехопив насамперед виборців ліберальної партії Momentum, фактично знищивши її, а також Партії двохвостого собаки.

Очевидно, що йдеться насамперед про молодіжний протестний і прозахідний електорат, який прагне змін поза межами ідеологічних рамок.

Схожі протестні тенденції ми бачимо і в окремих містах.

Що це все означає у підсумку?

Перше: саме у протестному потенціалі угорського суспільства є ключова загроза для Віктора Орбана.

Друге: саме вибори до Європарламенту показали, що Віктор Орбан стикнувся з браком якісних кадрів, старінням команди та "ідеальним штормом", який обернувся проти нього і його планів на 2024 рік.

Третє: парламентські вибори в Угорщині, які заплановані на 2026 рік, почалися набагато швидше, тобто на наступний день після виборів до Європарламенту і місцевих виборів.

Так, Віктор Орбан сьогодні у найслабшій політичній позиції як всередині країни, так і на рівні ЄС. Але це не робить його менш небезпечним.

Докладніше – в матеріалі Дмитра Тужанського Провал чи перемога Орбана? Три висновки про результати виборів в Угорщині.