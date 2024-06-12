У Будапешті, де проукраїнський мер виграв із мінімальним відривом, перерахують голоси

Національна виборча комісія Угорщини постановила перерахувати голоси на виборах мера Будапешта, що відбулись 9 червня і де чинний очільник міста Гергей Корачонь переміг із відривом всього у 324 голоси.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Виборча комісія визнала недійсними 24 592 бюлетені – тобто в 76 разів більше, ніж різниця між кандидатами на виборах мера Будапешта, які посіли перше та друге місця.

Підставою для цього стало несподіване зняття кандидатки від партії "Фідес" Александра Сенткіралі, яка підтримала іншого кандидата – Давіда Вітезі, номінально висунутого партією LMR, але фактично підтримуваного угорським урядом.

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Оскільки зняття сталось за лічені дні до виборів, ім’я Сенткіралі лишалось у бюлетенях. Вітезі апелював до того, що єдиної інструкції з викреслення кандидатки не було, і багато виборців помилково поставили хрестик навпроти її та його імені, й ці бюлетені зарахували як недійсні.

Водночас невідомо, скільки саме таких "спірних бюлетенів" не були зараховані.

Гергей Корачонь на це заявив, що велика кількість недійсних голосів – це провина партії влади "Фідес", яка зняла свою кандидатку в останній момент.

Нагадаємо, Корачонь приїздив до Києва на початку 2023 року разом з трьома іншими мерами "Вишеградської четвірки". Він, зокрема, відвідував місця російських воєнних злочинів у Бучі.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Корачонь підіймав прапор України над мерією Будапешта.

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