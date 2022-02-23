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Мер Будапешта та противник Орбана підняв прапор України на мерії міста

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Середа, 23 лютого 2022, 21:37

Мер Будапешта та політичний опонент прем’єр-міністра країни Гергей Корачонь повідомив, що підняв прапор України на будівлі мерії міста із солідарності з українським народом.

Про це Корачонь розповів на своїй сторінці у Facebook, розмістивши фото з прапором, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вивісили український прапор на ратуші як символ українського народу та України", - зазначив мер Будапешта.

 

Корачонь сказав, що раніше разом із декількома європейськими колегами-мерами він висловив солідарність меру Києва, а також меру Берегова.

"Як частина європейського співтовариства, ми маємо відстоювати суверенітет України та найрішучішим чином протестувати проти дій Путіна", - додав він.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні. 

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