В Будапеште, где проукраинский мэр выиграл с минимальным отрывом, пересчитают голоса

Национальная избирательная комиссия Венгрии постановила пересчитать голоса на выборах мэра Будапешта, которые состоялись 9 июня и где действующий глава города Гергей Корачонь победил с отрывом всего в 324 голоса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Избирательная комиссия признала недействительными 24 592 бюллетеня – то есть в 76 раз больше, чем разница между кандидатами на выборах мэра Будапешта, которые заняли первое и второе места.

Основанием для этого стало неожиданное снятие кандидата от партии "Фидес" Александра Сенткирали, которая поддержала другого кандидата – Давида Витези, номинально выдвинутого партией LMR, но фактически поддерживаемого венгерским правительством.

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Поскольку снятие произошло за считанные дни до выборов, имя Сенткирали оставалось в бюллетенях. Витези апеллировал к тому, что единой инструкции по вычеркиванию кандидата не было, и многие избиратели ошибочно поставили крестик напротив ее и его имени, и эти бюллетени засчитали как недействительные.

В то же время неизвестно, сколько именно таких "спорных бюллетеней" не были засчитаны.

Гергей Корачонь на это заявил, что большое количество недействительных голосов – это вина партии власти "Фидес", которая сняла своего кандидата в последний момент.

Напомним, Корачонь приезжал в Киев в начале 2023 года вместе с тремя другими мэрами "Вышеградской четверки". Он, в частности, посещал места русских военных преступлений в Буче.

В начале полномасштабного вторжения РФ Корачонь поднимал флаг Украины над мэрией Будапешта.

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