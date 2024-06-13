Столтенберг не очікує, що інші країни наслідуватимуть Угорщину у відмові підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив впевненість, що інші країни-члени Альянсу не наслідуватимуть приклад Угорщини, яка відмовляється від участі у будь-якій підтримці України.

Як повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя, про це він сказав перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

На запитання, чи непокоїться він, що інші країни відмовляться надавати Україні фінансову або військову підтримку після домовленості з Віктором Орбаном, Столтенберг відповів негативно.

"Це тому, що існує широка згода між країнами Альянсу протягом багатьох років, зокрема після повномасштабного вторгнення в лютому (2022 року. – Ред.), що нам потрібно надати Україні підтримку", – зазначив Столтенберг.

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За словами генсека НАТО, Угорщина від самого початку заявляла про небажання надавати Україні летальну підтримку.

Він задоволений тим, що під час вчорашньої зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном було погоджено, що Угорщина "не буде частиною зусиль" НАТО із забезпечення передбачуваної структури надання військової підтримки Україні.

"Але водночас Угорщина не буде блокувати всіх союзників від просування вперед, щоб узгодити план, і Угорщина також, звичайно, виконуватиме всі інші свої зобов'язання перед НАТО, в тому числі і за рахунок внесків", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, після зустрічі з генсеком НАТО Орбан повідомив, що погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.

У травні Орбан заявляв, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.