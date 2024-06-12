Орбан домовився з НАТО не підтримувати Україну і не блокувати рішень Альянсу

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан повідомив, що на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.

Про це Орбан сказав на пресконференції з генсеком НАТО у Будапешті в середу, повідомляє "Європейська правда".

Орбан сказав, що на зустрічі вони переглянули відносини між Угорщиною і НАТО.

За словами угорського прем’єра, "усім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО". Але він подякував генсеку НАТО, що Будапешту завжди "дозволяли" висловлювати свою відмінну думку.

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"Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає", – сказав Орбан.

Він додав, що така домовленість відповідає запиту угорського суспільства, яке на виборах до Європарламенту "дало уряду мандат не брати участі у війні".

Генсек НАТО, зі свого боку, сказав, що він та Орбан "схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України", яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг "прийняв цю позицію".

"Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", – заявив Столтенберг.

У травні Орбан заявляв, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

Орбан також заявляв, що його країна повинна триматися подалі від війни, в яку, за його словами, українці будуть втягувати ЄС і навіть увесь світ.