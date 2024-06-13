Столтенберг не ожидает, что другие страны последуют примеру Венгрии в отказе поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что другие страны-члены Альянса не последуют примеру Венгрии, которая отказывается от участия в любой поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда" из Брюсселя, об этом он сказал перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО.

На вопрос, беспокоится ли он, что другие страны откажутся предоставлять Украине финансовую или военную поддержку после договоренности с Виктором Орбаном, Столтенберг ответил отрицательно.

"Это потому, что существует широкое согласие между странами Альянса в течение многих лет, в частности после полномасштабного вторжения в феврале, что нам нужно предоставить Украине поддержку", – отметил Столтенберг.

Реклама:

По словам генсека НАТО, Венгрия с самого начала заявляла о нежелании предоставлять Украине летальную поддержку.

Он доволен тем, что во время вчерашней встречи с премьер-министром Виктором Орбаном было согласовано, что Венгрия "не будет частью усилий" НАТО по обеспечению предполагаемой структуры предоставления военной поддержки Украине.

"Но в то же время Венгрия не будет блокировать всех союзников от продвижения вперед, чтобы согласовать план, и Венгрия также, конечно, будет выполнять все другие свои обязательства перед НАТО, в том числе и за счет взносов", – добавил генсек НАТО.

Напомним, после встречи с генсеком НАТО Орбан сообщил, что согласовал формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.