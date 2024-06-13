Уряд Швейцарії зазнав кібератак напередодні Саміту миру

Сайт Федеральної ради Швейцарії та інших органів влади країни, залучених до проведення Глобального саміту миру, зазнав кібератак.

Про це повідомило швейцарське Федеральне відомство з кібербезпеки (FOCS), пише "Європейська правда" з посиланням на SRF.

За даними уряду Швейцарії, однією з організацій, що постраждали, стала митниця. Митні декларації були переведені на екстрену процедуру, та трохи більш як через годину нормальну роботу системи відновили.

Кібератаки перевантаження призвели до незначних відключень електроенергії у Швейцарії, але в допустимих межах, і не призвели до пошкоджень, додала влада.

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У FOCS уточнили, що йшлось про DDoS-атаки, під час яких комп'ютерні системи перевантажуються великою кількістю запитів, і наголосили, що в результаті зловмисних дій безпека даних та систем не була скомпрометована.

Швейцарія очікує посилення деструктивних дій у кіберпросторі безпосередньо під час проведення Глобального саміту миру 15-16 червня.

Як раніше повідомляла "ЄП", у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.