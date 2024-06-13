Кілька країн відмовились від участі у Саміті миру після зміни проєкту рішення

Після зміни проєкту рішення Саміту миру на користь України кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Станом на 5 червня Швейцарія офіційно повідомила, що "отримала понад 80 підтверджень участі на рівні глав держав та урядів", а загальна кількість підтверджених учасників, за повідомленнями посадовців, перевалила за сотню.

Однак у наступні дні цю фразу довелося прибрати з сайту події, і зараз там йдеться, що "близько 90 держав підтвердили свою участь у Саміті заради миру в Україні, більшість з них – на рівні глав держав або урядів".

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Кілька держав ще чекають на фінальний проєкт рішення саміту, інші – перебувають під тиском РФ. Президент Володимир Зеленський останні тижні подорожує світом, переконуючи столиці долучитися до саміту.

Як кажуть джерела "ЄвроПравди", в реальності близько 15 держав "поставили на паузу" свою участь.

На додаток кількість тих, хто просигналізував про зниження з президентського чи прем’єрського рівня до рівня міністрів чи навіть заступників, обліковується в десятках.

Нагадаємо, у Швейцарії відмовилися від підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

"Хоча очевидно, що через останні зміни на саміті буде менше держав, ніж мріяли на Банковій ще вісім днів тому – але краще мати саміт однодумців, ніж йти на поступки з критично важливих для держави питань", – йдеться у статті.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.