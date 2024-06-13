Правительство Швейцарии подверглось кибератакам накануне Саммита мира

Сайт Федерального совета Швейцарии и других органов власти страны, привлеченных к проведению Глобального саммита мира, подвергся кибератакам.

Об этом сообщило швейцарское Федеральное ведомство по кибербезопасности (FOCS), пишет "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

По данным правительства Швейцарии, одной из пострадавших организаций стала таможня. Таможенные декларации были переведены на экстренную процедуру, и чуть более чем через час нормальную работу системы восстановили.

Кибератаки перегрузки привели к незначительным отключениям электроэнергии в Швейцарии, но в допустимых пределах, и не привели к повреждениям, добавили власти.

Реклама:

В FOCS уточнили, что речь шла о DDoS-атаках, во время которых компьютерные системы перегружаются большим количеством запросов, и отметили, что в результате злонамеренных действий безопасность данных и систем не была скомпрометирована.

Швейцария ожидает усиления деструктивных действий в киберпространстве непосредственно во время проведения Глобального саммита мира 15-16 июня.

Как ранее сообщала "ЕП", в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа Саммита мира, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "измены" в Швейцарии.