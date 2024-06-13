Зеленський прокоментував наміри Китаю просувати свій "план миру" для України

Президент Володимир Зеленський допустив, що Китай може підготувати власний "мирний план", якщо не поділяє універсальні принципи, закладені в українську "формулу миру".

Про це він сказав на пресконференції після підписання двосторонньої безпекової угоди з президентом США Джо Байденом, пише "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що українська "формула миру" ґрунтується на Статуті ООН та містить такі принципи, як територіальна цілісність, суверенітет, ядерна та продовольча безпека.

"Якщо Китай має альтернативний погляд на це, він може підготувати альтернативну "формулу миру". Якщо ми маємо спільні погляди на це, як і, гадаю, з усім світом – якщо вони поділяють цей шлях до миру, ми знайдемо діалог", – додав він.

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Агентство Reuters у четвер повідомило, що Китай, який не буде присутній на Саміті миру у Швейцарії цими вихідними, напередодні швейцарської зустрічі лобіює свій "мирний план" серед світових урядів.

Представлена китайська пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, що визнається як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

Як раніше повідомляла "ЄП", у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.