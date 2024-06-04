Держдеп прокоментував відмову Китаю від участі у Саміті миру

У Державному департаменті Сполучених Штатів висловились щодо відмови Китаю від участі у Саміті миру, який 15-16 червня відбудеться у Швейцарії.

Про це під час брифінгу говорив речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Представника зовнішньополітичного відомства США запитали, чи поділяють у Держдепі занепокоєння президента України Володимира Зеленського щодо відсутності КНР на саміті.

Міллер зазначив, що Вашингтон підтримує дипломатичні зусилля Києва та завжди чітко заявляв, що Китай міг би відіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби хотів.

Реклама:

"Але зараз важко уявити, як він може відіграти цю роль, зважаючи на дії, які ми бачили протягом останніх місяців, що спрямовані на відновлення оборонно-промислового комплексу Росії", – вказав він.

Представник Держдепу також пообіцяв, що США продовжуватимуть "чітко давати зрозуміти" Китаю, що вони заперечують проти цих дій.

"І будемо притягнемо до відповідальності компанії та організації, що причетні за ці дії, і ми чули, що наші європейські колеги кажуть те ж саме", – резюмував Міллер.

У неділю Зеленський звинуватив Китай у підтримці зусиль, спрямованих на те, щоб утримати лідерів від участі в саміті у Швейцарії.

Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни. Водночас Пекін пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.

Нещодавно Зеленський закликав лідерів країн, зокрема, Китаю та США, взяти участь у заході.