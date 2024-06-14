Що заважає Вірменії вийти із російського військового блоку

Це мало колись статися – і зрештою сталося.

Влада Вірменії підтвердила намір вийти з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – створеної РФ безпекової організації, свого роду анти-НАТО.

Історична заява пролунала у парламенті Вірменії 12 червня під час звітування уряду.

Докладніше про заяву Нікола Пашиняна і те, чи зможе Вірменія остаточно розірвати з ОДКБ, читайте в колонці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Обережний розрив з РФ: що означає заява Пашиняна про вихід Вірменії з ОДКБ. Далі – стислий її виклад.

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За словами Пашиняна, криза у відносинах з ОДКБ виникла через "тих, хто утворив альянс, члени якого планували війну проти нас разом з Азербайджаном".

Юрій Панченко нагадує, що поступовий розрив Вірменії з ОДКБ відбувається щонайменше з минулого року. Втім, досі вірменська влада старанно уникала заяв про остаточний розрив з ОДКБ.

Як пояснюють цю логіку в Єревані, зазначає автор колонки, метою Вірменії є "створення ситуації, коли ОДКБ сама виключить Вірменію зі своїх рядів".

"При цьому, як у неофіційних розмовах пояснюють вірменські політики та експерти, ця стратегія є реалізацією наполегливих рекомендацій Заходу, насамперед – Сполучених Штатів.

Мовляв, до завершення російсько-української війни треба усіма силами утримуватися від остаточного розриву з РФ, адже це може призвести до нової війни, допомогти в якій Захід Вірменії не зможе", – пише редактор "Європейської правди".

Засідання парламенту, під час якого Нікол Пашинян зробив гучно заяву щодо ОДКБ, достроково закрили через бійку депутатів. А під будинком парламенту, де від 10 червня опозиція розбила намети та оголосила про безстрокову акцію протесту, в день приїзду прем'єра відбулися масштабні сутички противників чинного уряду з поліцією з десятками затриманих.

Тож не дивно, звертає увагу автор колонки, що в уряді вирішили оперативно уточнити заяву прем’єра. Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян заявив, що Пашинян не оголошував про вихід Вірменії з ОДКБ.

"Він сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо, але назад не повернемося. Це й було сказано, не більше, не менше", – зазначив вірменський міністр.

Та якщо Вірменія старанно уникає оголошення де-юре про вихід з ОДКБ, то де-факто цей вихід вже відбувся, впевнений Юрій Панченко.

За його словами, за результатами засідання стратегічного діалогу між делегаціями Вірменії та США сторони погодили підвищити рівень відносин країн "до стратегічного партнерства".

"Ще раз: Сполучені Штати погодилися вважати стратегічним партнером країну, що є членом військової організації, яка позиціонує себе як ворога НАТО", – пише автор колонки.

На його думку, такий дещо дивний статус "вже не з Росією, але ще не із Заходом" у Вірменії збережеться щонайменше до завершення війни в Україні.

Не виключено, припускає редактор "ЄвроПравди", що так само буде "взято на паузу" і курс Вірменії на здобуття членства в ЄС, про можливість якого почали дуже обережно говорити кілька місяців тому.

Панченко вважає, що майбутні парламентські вибори дадуть остаточну відповідь, чи виходить Вірменія зі складу і ОДКБ, і інших російських організацій.

Докладніше – в колонці Юрія Панченка Обережний розрив з РФ: що означає заява Пашиняна про вихід Вірменії з ОДКБ.