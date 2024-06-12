Під парламентом Вірменії – чергові антиурядові протести, є затримані й поранені

Під час чергової антиурядової демонстрації під будівлею парламенту Вірменії в Єревані протестувальники почубились із поліцією, в результаті чого є поранені з обох сторін і затримані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Радіо Азатутюн".

Кілька тисяч людей мітингували біля вірменського парламенту, де в цей час виступав прем’єр Нікол Пашинян, на знак протесту проти земельних поступок Вірменії Азербайджану.

Після того, як деякі протестувальники спробували прорвати поліцейський кордон, правоохоронці взяли мітинг у кільце, й спалахнули сутички.

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Фото: Радіо Азатутюн

Станом на 22:00 за місцевим часом поліція Вірменії затримала 98 протестувальників. Вона також заявила про 10 поранених правоохоронців.

Фото: Радіо Азатутюн

Точна кількість постраждалих протестувальників невідома, але по медичну допомогу звернулись щонайменше 30 людей. Один із них отримав серйозну травму кисті в результаті вибуху світло-шумової гранати.

Слідчий комітет Вірменії пізніше заявив, що порушив кримінальне провадження за фактом відмови протестувальників виконувати вказівки поліції.

Причиною протестів, які тривають із середини травня, стала передача під контроль Азербайджану чотирьох сіл на кордоні з Вірменією відповідно до угоди про делімітацію кордонів.

Незгодні з процесом демаркації об'єднались довкола архієпископа Вірменської апостольської церкви Баграта Галстаняна та регулярно влаштовують антиурядові протести.

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