МЗС Вірменії: Пашинян не говорив про вихід з ОДКБ

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не говорив про те, що Єреван виходить з Організації договору про колективну безпеку – де-факто контрольованого РФ військового альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє News.am.

За словами глави МЗС, якщо хтось стверджує, що прем'єр заявив, що Вірменія виходить з ОДКБ, "то він помиляється". Він додав, що "це дуже легко довести".

"Він сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо, але назад не повернемося. Це й було сказано, не менше, не більше", – зазначив Мірзоян.

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Раніше на питання опозиційного депутата про можливість виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі члени цього альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

"Ми вийдемо (з ОДКБ. – Ред.), ми вирішимо, коли", – додав прем'єр Вірменії.

Минулого місяця він заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році.

Журналістам пізніше натякнули, що йдеться про Росію та Білорусь.

Нагадаємо, на початку травня Вірменія заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності ОДКБ – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

Про останні події у Вірменії читайте у статті: Чи зупинять протести розворот Єревана на Захід.