Что мешает Армении выйти из российского военного блока

Это должно было когда-то произойти – и в конце концов произошло.

Власти Армении подтвердили намерение выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – созданной РФ организации по безопасности, своего рода анти-НАТО.

Историческое заявление прозвучало в парламенте Армении 12 июня во время отчета правительства.

Подробнее о заявлении Никола Пашиняна и том, сможет ли Армения окончательно разорвать с ОДКБ, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Осторожный разрыв с РФ: что означает заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ. Далее – краткое ее изложение.

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По словам Пашиняна, кризис в отношениях с ОДКБ возник из-за "тех, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

Юрий Панченко напоминает, что постепенный разрыв Армении с ОДКБ происходит как минимум с прошлого года. Впрочем, до сих пор армянские власти старательно избегали заявлений об окончательном разрыве с ОДКБ.

Как объясняют эту логику в Ереване, отмечает автор колонки, целью Армении является "создание ситуации, когда ОДКБ сама исключит Армению из своих рядов".

"При этом, как в неофициальных разговорах объясняют армянские политики и эксперты, эта стратегия является реализацией настойчивых рекомендаций Запада, прежде всего – Соединенных Штатов.

Мол, до завершения российско-украинской войны надо всеми силами воздерживаться от окончательного разрыва с РФ, ведь это может привести к новой войне, помочь в которой Запад Армении не сможет", – пишет редактор "Европейской правды".

Заседание парламента, во время которого Никол Пашинян сделал громкое заявление по ОДКБ, досрочно закрыли из-за драки депутатов. А под зданием парламента, где с 10 июня оппозиция разбила палатки и объявила о бессрочной акции протеста, в день приезда премьера произошли масштабные столкновения противников действующего правительства с полицией с десятками задержанных.

Неудивительно, обращает внимание автор колонки, что в правительстве решили оперативно уточнить заявление премьера. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Пашинян не объявлял о выходе Армении из ОДКБ.

"Он сказал, что мы решим, когда выйдем, но обратно не вернемся. Это и было сказано, не больше, не меньше", – отметил армянский министр.

Но если Армения старательно избегает объявления де-юре о выходе из ОДКБ, то де-факто этот выход уже состоялся, уверен Юрий Панченко.

По его словам, по результатам заседания стратегического диалога между делегациями Армении и США стороны согласовали повысить уровень отношений стран "до стратегического партнерства".

"Еще раз: Соединенные Штаты согласились считать стратегическим партнером страну, являющуюся членом военной организации, которая позиционирует себя как врага НАТО", – пишет автор колонки.

По его мнению, такой несколько странный статус "уже не с Россией, но еще не с Западом" у Армении сохранится как минимум до завершения войны в Украине.

Не исключено, предполагает редактор "ЕвроПравды", что так же будет "взят на паузу" и курс Армении на получение членства в ЕС, о возможности которого начали очень осторожно говорить несколько месяцев назад.

Панченко считает, что предстоящие парламентские выборы дадут окончательный ответ, выходит ли Армения из состава и ОДКБ, и других российских организаций.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Осторожный разрыв с РФ: что означает заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.