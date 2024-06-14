Розвідка Британії проаналізувала використання РФ "добровольчого корпусу" на війні проти України 

Росія активно задіює сформований "добровольчий корпус" для наступальних дій у війні проти України, всупереч тому, що за своїми характеристиками це формування не дуже підходить для таких завдань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 14 червня.

"Російське Міноборони все більше централізує механізми командування й контролю за неформальними проросійськими силами, ймовірно для того, щоби спростити їхнє використання у наступальних операціях в Україні", – зазначають в огляді.

Як нагадують, у лютому 2023 року російське Міноборони створило так званий добровольчий корпус під єдиним командуванням і управлінням, до якого зібрали близько 20 тисяч охочих воювати резервістів, найманців і колишніх в’язнів. Відтоді це формування активно задіювали у наступальних діях в Україні, хоча, зазначають аналітики, воно погано підходить для таких цілей.

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"Російські нерегулярні формування – це переважно легкі піхотинські підрозділи, у яких немає інтегрованої артилерійської підтримки чи підтримки з повітря, і це робить їх більш вразливими, аніж регулярні підрозділи. Відповідно, упродовж останніх 9 місяців нерегулярні російські підрозділи ймовірно зазнавали пропорційно більших втрат, аніж регулярні сили російської армії", – розповідають в огляді.

В одному з попередніх оглядів Міноборони Британії зазначали, що звістки про спроби Росії вербувати громадян країн Африки на війну проти України вказують на те, що Москва вже відчуває нестачу мобілізаційного ресурсу серед в’язнів – категорії, на яку раніше робили основну ставку, щоб зменшити суспільне невдоволення.

Також британська розвідка цього тижня розповідала, що росіяни досягли обмеженого прориву у Часовому Яру.