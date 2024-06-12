У Міноборони Британії проаналізувати ситуацію у Часовому Яру, який намагаються захопити росіяни.

Про це йдеться у щоденному огляді розвідувального співтовариства Міноборони Британії про російсько-українську війну, пише "Європейська правда".

Як йдеться у зведенні, російські сухопутні війська, ймовірно, досягли обмеженого прориву у східне передмістя Часового Яру, що приблизно за 8 км на захід від Бахмута.

Вони також, ймовірно, взяли під контроль Іванівське – село на південний схід від Часового Яру.

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"Повідомляється про запеклі бої в міських районах, в яких Збройні сили України протистоять просуванню російських сухопутних військ. Російські війська, ймовірно, залишаються на східній стороні каналу, який проходить через місто і є перешкодою для їхнього просування", – йдеться в огляді.

Дуже ймовірно, що російські сухопутні війська застосовують піхоту для зачистки передмістя, і що рівень втрат серед російських військ є високим, зауважили в МО Британії.

Крім того, Збройні сили України повідомляють про артилерійський штурм міста з використанням термобаричних боєприпасів.

Часів Яр, ймовірно, становить цінність для Росії через його стратегічне розташування на плато, а також через його історичне використання як логістичного вузла для Збройних сил України, зазначено в огляді.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка оцінила нові заходи РФ у спробі захистити Кримський міст.

Британські аналітики припускають, що удари України по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили їм логістику, зокрема військового призначення.