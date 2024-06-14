У Фінляндії розслідують напад з ножем на дитину у ТРЦ, підозрюваний – ймовірно, правоекстреміст

У Фінляндії з’ясовують обставини нападу з ножем на 12-річну дитину іноземного походження у торговому центрі міста Оулу; нападник мав зв'язки з правоекстремістськими рухами.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері у четвер у ТРЦ Valkea, що у центрі міста Оулу на північному заході Фінляндії. Чоловік завдав ножових поранень 12-річній дитині і спробував поранити ще одну людину, але не встиг – через швидку реакцію охорони магазину і свідків події.

Поранення дитини серйозні, але зараз її стан стабільний.

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Janne Körkkö / Yle

У поліції згодом повідомили, що нападнику – близько 30 років і він мав зв’язки з правоекстремістськими рухами. Також у поліції підтвердили, що постраждала дитина має громадянство Фінляндії, але сама – іноземного походження.

Через обставини інциденту розслідування передають від місцевої поліції на центральний рівень.

За даними від джерел Yle, підозрюваного звати Себастьян Лямся і він вже мав численні проблеми з законом. Чоловік нібито раніше отримав вирок за напад з ножем у бібліотеці в Ювяскюля і отримав умовний термін, а 12 років тому опинився у відділку після інциденту із застосуванням перцевого балончика в Оулу. Також він був у полі зору правоохоронців через зв’язки з правоекстремістськими рухами.

У понеділок нападнику будуть обирати запобіжний захід.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.



Перед тим у місті Мангейм виходець з Афганістану накинувся з ножем на ультраправих політиків, що проволи антиісламську акцію; внаслідок нападу загинув поліцейський. У Німеччині після цього заговорили про спрощення депортації іммігрантів, які можуть становити загрозу для безпеки.