В Финляндии выясняют обстоятельства нападения с ножом на 12-летнего ребенка иностранного происхождения в торговом центре города Оулу; нападавший имел связи с правоэкстремистскими движениями.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в четверг вечером в ТРЦ Valkea, что в центре города Оулу на северо-западе Финляндии. Мужчина нанес ножевые ранения 12-летнему ребенку и попытался ранить еще одного человека, но не успел – благодаря быстрой реакции охраны магазина и свидетелей происшествия.

Ранения ребенка серьезные, но сейчас он в стабильном состоянии.

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Janne Körkkö / Yle

В полиции сообщили, что нападавшему около 30 лет и он имел связи с правоэкстремистскими движениями. Также в полиции подтвердили, что пострадавший ребенок имеет гражданство Финляндии, но сам – иностранного происхождения.

Из-за обстоятельств инцидента расследование передают от местной полиции на центральный уровень.

По данным от источников Yle, подозреваемого зовут Себастьян Лямся и он уже имел многочисленные проблемы с законом. Мужчина якобы ранее получил приговор за нападение с ножом в библиотеке в Ювяскюля и получил условный срок, а 12 лет назад оказался в участке после инцидента с применением перцового баллончика в Оулу. Также он был в поле зрения правоохранителей из-за связей с правоэкстремистскими движениями.

В понедельник ему будут избирать меру пресечения.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

Перед тем в городе Мангейм выходец из Афганистана набросился с ножом на ультраправых политиков, которые проводили антиисламскую акцию; в результате нападения погиб полицейский. В Германии после этого заговорили об упрощении депортации иммигрантов, которые могут представлять угрозу для безопасности.