Німеччина розглядає можливість знову депортувати мігрантів в Афганістан і Сирію

Німеччина розглядає можливість депортації афганських мігрантів, які становлять загрозу безпеці, назад до Афганістану та Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Влада Німеччини припинила депортацію до Афганістану після того, як у 2021 році до влади там прийшов Талібан.

Однак міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що вивчала це питання протягом декількох місяців і планує прийняти рішення якомога швидше.

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Цьому передувало резонансне вбивство поліцейського, якого вдарив ножем виходець з Афганістану.

"Для мене очевидно, що люди, які становлять потенційну загрозу безпеці Німеччини, повинні бути швидко депортовані", – сказала Фезер, додавши, що це включає відправку людей до Афганістану і Сирії.

Вона також додала, що "інтереси безпеки Німеччини явно переважають інтереси постраждалих (від депортації)".

За даними слідства, вдень 31 травня на ринковій площі міста Мангейм чоловік із ножем під час антиісламського мітингу накинувся на представників громадянського руху Pax Europa і поранив багатьох людей, зокрема правоохоронця.

Загалом постраждали шестеро людей, зокрема 29-річний офіцер поліції, який помер у лікарні від рани в шию і голову.

Нападником виявився 25-річний Сулайман А., виходець із Афганістану, який приїхав до Німеччини підлітком у 2014 році та проживав у Гессені з дружиною і двома дітьми. Він отримав кульове поранення під час затримання, тож поки не надав свідчень і не пояснив мотив нападу.