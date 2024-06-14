Міністр оборони Естонії: Країни НАТО мають витрачати на оборону 2,5% ВВП

Естонія прагне, щоб союзники в Північноатлантичному альянсі інвестували в оборону 2,5% ВВП, а нинішні 2%, встановлені на рівні НАТО, вважає недостатніми.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час прибуття на засідання Альянсу в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Певкур вказав, що Росія "не збирається змінюватися" й продовжує погрожувати, та інвестує все більше і більше в оборону, "тому ми також повинні інвестувати більше".

Він нагадав, що країни Балтії виступили з ініціативою під назвою ACDC (Allied Capability Delivery Commitment), яка передбачає можливість збільшення зобов'язань стосовно оборонних витрат до 2,5% ВВП.

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"Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, нам також потрібно більше інвестувати в оборону", – сказав естонський міністр.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс раніше також заявив, що хоче, аби нова ціль НАТО щодо витрат на оборону збільшилася з нинішніх 2% валового внутрішнього продукту до 2,5%.

А президент Польщі Анджей Дуда публічно говорив, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО з 2% до 3% ВВП.

Зауважимо, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону.