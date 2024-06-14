Министр обороны Эстонии: Страны НАТО должны тратить на оборону 2,5% ВВП

Эстония хочет, чтобы союзники в Североатлантическом альянсе инвестировали в оборону 2,5% ВВП, а нынешние 2%, установленные на уровне НАТО, считает недостаточными.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на заседание Альянса в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Певкур указал, что Россия "не собирается меняться" и продолжает угрожать, и инвестирует все больше и больше в оборону, "поэтому мы также должны инвестировать больше".

Он напомнил, что страны Балтии выступили с инициативой под названием ACDC (Allied Capability Delivery Commitment), которая предусматривает возможность увеличения обязательств по оборонным расходам до 2,5% ВВП.

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"Если мы хотим, чтобы Украина победила, нам также нужно больше инвестировать в оборону", – сказал эстонский министр.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее также заявил, что хочет, чтобы новая цель НАТО по расходам на оборону увеличилась с нынешних 2% валового внутреннего продукта до 2,5%.

А президент Польши Анджей Дуда публично говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО с 2% до 3% ВВП.

Заметим, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.