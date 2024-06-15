США заявили про знищення кількох морських дронів і радарів хуситів

Американські військові напередодні, 15 червня, знищили в Червоному морі кілька морських дронів, безпілотників і радарів повстанців-хуситів, які базуються в Ємені та атакують комерційні судна.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

За останню добу американські сили, згідно з повідомленням, "успішно знищили один безпілотний літальний апарат", запущений над Червоним морем, два морські безпілотники та сім радарів на території Ємену, за допомогою яких хусити "націлювались на морські судна".

"Було визначено, що ці системи становлять неминучу загрозу для США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні", – йдеться в повідомленні CENTCOM.

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Підтримувані Іраном хусити, які контролюють більшу частину Ємену, з листопада 2023 року завдали десятки ударів безпілотниками і ракетами в Червоному морі та Аденській затоці, називаючи їх відплатою за війну між Ізраїлем і ХАМАС.

Під кінець 2023 року США спільно із союзниками розпочали операцію із захисту торговельних суден у Червоному морі від атак хуситів.

Напередодні стало відомо, що від атаки підтримуваних Іраном бойовиків в Аденській затоці постраждало українсько-польське судно, поранено одну людину.

Раніше цього тижня у регіоні постраждало судно з Греції.