ЗМІ: Грецьке судно зазнало пошкоджень після атаки в Червоному морі

Вантажне судно, що належить Греції, зазнало атаки з боку невеликого судна біля єменського порту Ходейда в Червоному морі та отримало пошкодження в машинному відділенні.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили джерела в галузі судноплавства.

Судно під прапором Ліберії зазнало пошкоджень внаслідок, як видається, навмисного нападу, повідомили на умовах анонімності два представники грецького судноплавства, додавши, що машинне відділення набрало води.

Водночас неназваний представник міністерства судноплавства Греції підтвердив агентству, що інцидент дійсно мав місце, та вказав, що корабель прямував до Індії.

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"У нього двічі влучили з повітря та з моря. Повідомлень про постраждалих немає", – сказав посадовець.

Водночас британський морський страхувальник Ambrey повідомив, що судно Tutor атакували приблизно за 125 км на південний захід від Ходейди, і інцидент мав ознаки нападу підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів.

Наприкінці травня єменські бойовики-хусити у Червоному морі атакували ракетами суховантаж Laax під прапором Маршаллових островів, який належить і експлуатується Грецією.

Раніше хусити влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер, що належить Греції, який йшов під панамським прапором біля узбережжя Ємену в Червоному морі.

Крім того, 10-11 травня сили коаліції відбили атаку дронів з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки та Червоному морі.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.