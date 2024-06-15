США заявили об уничтожении нескольких морских дронов и радаров хуситов

Американские военные накануне, 15 июня, уничтожили в Красном море несколько морских дронов, беспилотников и радаров повстанцев-хуситов, которые базируются в Йемене и атакуют коммерческие суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сводке Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

За последние сутки американские силы, согласно сообщению, "успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат", запущенный над Красным морем, два морских беспилотника и семь радаров на территории Йемена, с помощью которых хуситы "нацеливались на морские суда".

"Было определено, что эти системы представляют неизбежную угрозу для США, коалиционных сил и торговых судов в регионе", – говорится в сообщении CENTCOM.

Реклама:

Поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, с ноября 2023 года нанесли десятки ударов беспилотниками и ракетами в Красном море и Аденском заливе, называя их возмездием за войну между Израилем и ХАМАС.

Под конец 2023 года США совместно с союзниками начали операцию по защите торговых судов в Красном море от атак хуситов.

Накануне стало известно, что от атаки поддерживаемых Ираном боевиков в Аденском заливе пострадало украинско-польское судно, ранен один человек.

Ранее на этой неделе в регионе пострадало судно из Греции.